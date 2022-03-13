Зеленский выразил благодарность участникам G7 за поддержку Украины

07:00 14 июня Киев, Украина

Вчера в Великобритании завершил свою работу трехдневный саммит лидеров стран Большой семерки. Как сообщила пресс-служба офиса президента Украины, Владимир Зеленский выразил всем участникам G7 глубокую благодарность за поддержку Украины в ходе саммита.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры G7 в финальном коммюнике призвали Россию ослабить напряженность, действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию в аннексированном Крыму.

Также в документе указано, что страны Большой семерки считают РФ "стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником"