Зеленский выразил благодарность участникам G7 за поддержку Украины

Вчера в Великобритании завершил свою работу трехдневный саммит лидеров стран Большой семерки. Как сообщила пресс-служба офиса президента Украины, Владимир Зеленский выразил всем участникам G7 глубокую благодарность за поддержку Украины в ходе саммита.
Напомним, лидеры G7 в финальном коммюнике призвали Россию ослабить напряженность, действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию в аннексированном Крыму.
Также в документе указано, что страны Большой семерки считают РФ "стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником"
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