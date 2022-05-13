Зеленский в Десне осмотрел уникальный военный тренажер

09:18 13 декабря Киев, Украина

Несмотря на большую загруженность, президент, как верховный главнокомандующий, регулярно посещает воинские подразделения как на линии разграничения с врагом, так и в глубоком тылу. Пресс-служба Офиса президента опубликовала подробный отчет о визите Зеленского в Десну, где в День Сухопутных войск Украины президент Владимир Зеленский посетил 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени князя Ярослава Мудрого.

Вместе с Главой государства центр посетили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и другие.

Начальник учебного центра Виктор Николюк ознакомил Главу государства со структурой центра и системой подготовки военнослужащих.

Президент смог ознакомиться с работой тренажера для подготовки специалистов ПВО. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Также Зеленский осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов, в частности - модульное городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе. А на стрельбище было продемонстрировано занятия по огневой подготовке снайперов.

Уточняется, что на тренировочной базе снайперы ВСУ во время обучения проходят психологическую подготовку, овладевают навыками стрельбы из неудобных положений, в движении и на разную дальность разными калибрами.

Отмечается, что комплекс имеет уникальную для Сухопутных войск материально-техническую базу.

Кроме того, состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве.

Ранее сообщалось, что на юге Украины подразделения десантно-штурмовых войск провели тактико-специальные учения по отражению угрозы с моря.