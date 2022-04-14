Зеленский увольняет коррупционеров на Черниговщине

09:05 22 ноября Киев, Украина

Так или иначе, но борьба с коррупцией в нашей стране продолжается. Может быть, «посадок» не так много, как хотел бы народ, но «косят» весьма заметно. Вот только вчера, 21 ноября, на сайте главы государства был опубликован указ, которым президент Владимир Зеленский уволил главу Черниговской райгосадминистрации.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - сказано в документе.

Напомним, что ранее в Чернигове задержали на взятке главу райадминистрации. Руководитель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко уже подала прошение об увольнении чиновника.

Также сообщалось, что глава ОТГ на Черниговщине попался на взятке в 630 тысяч. Глава ОТГ вымогал огромную взятку от предпринимателя за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона. Он задержан.