Зеленский: Украина «сохранила неизменную двухпалатную поддержку США»

09:48 15 ноября Киев, Украина

Находясь на лечении от коронавируса в больнице Феофания, Владимир Зеленский обратился к народу через видеосвязь. В этом обращении президент выразил свою убежденность в том, что занятая Украиной позиция категорического невмешательства в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.

По его словам, тема выборов в США интересовала украинцев не меньше, чем собственные местные выборы.

"При чем здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чём. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня все признают, что позиция украинской власти была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а, следовательно, и самое главное – Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев.

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", – добавил Зеленский.

Напомним, еще 7 ноября Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. По его словам, Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Америкой.