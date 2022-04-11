Зеленский: Украина «сохранила неизменную двухпалатную поддержку США»

Находясь на лечении от коронавируса в больнице Феофания, Владимир Зеленский обратился к народу через видеосвязь. В этом обращении президент выразил свою убежденность в том, что занятая Украиной позиция категорического невмешательства в избирательную кампанию на выборах президента США была совершенно правильной.
По его словам, тема выборов в США интересовала украинцев не меньше, чем собственные местные выборы.
По его словам, сегодня все признают, что позиция украинской власти была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а, следовательно, и самое главное – Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев.
Напомним, еще 7 ноября Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. По его словам, Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Америкой.
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