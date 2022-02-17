Зеленский: Украина не идет на шантаж. Это видят и Россия, и Европа

На пресс-конференции в Братиславе, которая состоялась 24 августа, Владимир Зеленский выступил с речью, ключевой темой которой была твердая позиция Украины в отношении деструктивной политики России. Президент заверил, что Украина никогда не пойдет на шантаж, а будет как и прежде находить баланс для заседаний Трехсторонней контрактной группы
"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске - и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией - субъектом Минского процесса", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, какая реакция Украины на блокирование Россией переговорного процесса в ТКГ требованиями относительно принятия Верховной Радой постановления о выборах в ОРДЛО.
По словам Президента, этот диалог "хрупкий, нестабильный", но Украина делает все, чтобы этот диалог был, и чтобы был результат.
Глава государства отметил, что результат действительно есть. В частности, он напомнил, что на Донбассе продолжается режим "тишины".
"Результат этих заседаний "Минска" или "Нормандии" мы с вами знаем, какой есть. Сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", - подчеркнул Зеленский, добавив, что "если бы не прицельные провокации, мы бы сохранили жизнь всех людей, всех людей, погибших из-за боевых потерь".
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия заблокирует работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах в Украине. 18 сентября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству заявил, что украинская делегация в ТКГ с пониманием воспримет отказ парламента изменять или уточнять постановление ВР о проведении местных выборов на оккупированной части Донбасса, но "какое-либо иное решение" расширило бы ей поле для маневра на переговорах.
Он добавил, что решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как в данный момент безальтернативной площадки для переговоров, подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней, даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОБСЕ.
Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинула Украине требование пересмотреть постановление ВР о проведении местных выборов на оккупированной части Донбасса. В случае отказа рассмотреть этот вопрос пригрозила заблокировать процессы относительно урегулирования на востоке Украины, в частности обмена пленными и встречи лидеров нормандской четверки.
После этого руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную Раду письмо относительно изменения постановления о местных выборах. По его словам, российскую сторону не устраивает то, что, согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины, а только на подконтрольной украинской власти территории.
Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что обращение Кравчука передано профильному комитету.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в вопросе проведения выборов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность либо европейское и евроатлантическое развитие.
"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске - и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией - субъектом Минского процесса", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, какая реакция Украины на блокирование Россией переговорного процесса в ТКГ требованиями относительно принятия Верховной Радой постановления о выборах в ОРДЛО.
По словам Президента, этот диалог "хрупкий, нестабильный", но Украина делает все, чтобы этот диалог был, и чтобы был результат.
Глава государства отметил, что результат действительно есть. В частности, он напомнил, что на Донбассе продолжается режим "тишины".
"Результат этих заседаний "Минска" или "Нормандии" мы с вами знаем, какой есть. Сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", - подчеркнул Зеленский, добавив, что "если бы не прицельные провокации, мы бы сохранили жизнь всех людей, всех людей, погибших из-за боевых потерь".
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия заблокирует работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах в Украине. 18 сентября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству заявил, что украинская делегация в ТКГ с пониманием воспримет отказ парламента изменять или уточнять постановление ВР о проведении местных выборов на оккупированной части Донбасса, но "какое-либо иное решение" расширило бы ей поле для маневра на переговорах.
Он добавил, что решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как в данный момент безальтернативной площадки для переговоров, подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней, даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОБСЕ.
Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинула Украине требование пересмотреть постановление ВР о проведении местных выборов на оккупированной части Донбасса. В случае отказа рассмотреть этот вопрос пригрозила заблокировать процессы относительно урегулирования на востоке Украины, в частности обмена пленными и встречи лидеров нормандской четверки.
После этого руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную Раду письмо относительно изменения постановления о местных выборах. По его словам, российскую сторону не устраивает то, что, согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины, а только на подконтрольной украинской власти территории.
Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что обращение Кравчука передано профильному комитету.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в вопросе проведения выборов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность либо европейское и евроатлантическое развитие.
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