Зеленский требует в кратчайшие сроки решить проблемы ФЛП

07:16 19 ноября Киев, Украина

Президент призвал Верховную Раду и Кабинет Министров к сотрудничеству для достижения максимально быстрого результата в решении проблем малого бизнеса.





По его словам, из-за пандемии и экономический кризис малый бизнес страдает больше всего, поэтому государство должно не просто идти навстречу предпринимателям, а максимально помогать им. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак По его словам, из-за пандемии и экономический кризис малый бизнес страдает больше всего, поэтому государство должно не просто идти навстречу предпринимателям, а максимально помогать им.

«Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов. Поэтому он поручил провести селекторное совещание - вместе с членами правительства мы должны помочь депутатам », - сказал Андрей Ермак.

Среди обсуждаемых на совещании инициатив - упрощение жизнь малому бизнесу за счет отмены фискализации всех операций, по которым налоговые органы уже имеют необходимую информацию, особенно тех, что происходят дистанционно, с помощью финансовых посредников (банков и платежных систем).



Руководитель Офиса Президента сообщил, что участники совещания пришли к выводу о необходимости отмены нормы о выплате покупателю 100% стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций (так называемый кэшбек). Эту норму специалисты признают юридически ничтожной и социально неприемлемой, сказал он.



Кроме того, говорится о необходимости усовершенствовать систему штрафов и уменьшить их размеры для мелкого бизнеса - они должны стимулировать работать легально, а не приводить к банкротству предпринимателей, заметил Андрей Ермак.



Он отметил, что внимание налоговых органов должно быть приковано к крупным предприятиям, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, прикрываясь ФОПами. Но настоящий небольшой бизнес должен свободно дышать и спокойно работать, заявил руководитель Офиса Президента Украины.