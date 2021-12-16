Зеленский требует найти настоящих убийц Шеремета

12:40 20 Июль Киев, Украина

В годовщину со дня убийства Шеремета, Владимир Зеленский заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности убийц на основании убедительных доказательств их вины.

На своем Telegram-канале в понедельник, 20 июля, президент открыто заявил, что считает это преступление позором для страны.

Президент Зеленский подчеркнул, что Шеремет боролся за демократические ценности, права и свободы человека. Он требовал от властей быть честными и прозрачными, а также позволять выражать свободно мнение каждому гражданину.

Зеленский отметил, что у журналиста никогда не смогли бы отнять свободу, поэтому решили лишить его жизни. Он назвал резонансное убийство Шеремета потерей для всех независимых СМИ.

"А еще это преступление — позор для Украины", - подчеркнул гарант.

Он добавил, что общество ждет четких ответов и убедительных доказательств. Зеленский назвал обязанностью правоохранителей, чтобы люди увидели настоящих убийц Шеремета.