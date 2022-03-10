Зеленский: сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии

11:11 14 Октябрь Киев, Украина

Сегодня, 14 октября, Владимир Зеленский посетил церемонию принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым военным частям. На церемонии президент выступил с поздравительной речью.

"День защитника Украины – это день тех, кто на протяжении столетий защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери. Самые болезненные из них – это человеческие жизни, жизни лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня делается все возможное, "чтобы прекратить войну и не терять своих героев".

"Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня и, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что власть перестанет заботиться о войске.