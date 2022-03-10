Зеленский: сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии
11:11 14 Октябрь Киев, Украина
Сегодня, 14 октября, Владимир Зеленский посетил церемонию принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым военным частям. На церемонии президент выступил с поздравительной речью.
"День защитника Украины – это день тех, кто на протяжении столетий защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери. Самые болезненные из них – это человеческие жизни, жизни лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину", – сказал Зеленский.
Он отметил, что сегодня делается все возможное, "чтобы прекратить войну и не терять своих героев".
"Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня и, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что власть перестанет заботиться о войске.
"Наоборот, сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины, активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами... Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей независимой Украины", – резюмировал Зеленский.
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