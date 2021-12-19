Зеленский рассказал подробности переговоров с Макроном

Владимир Зеленский рассказал о подробностях встречи в Париже, окончание которой существенно затянулось.
"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились", - сказал он.
Зеленский сообщил, что в ходе переговоров говорили об обострении на Донбассе. "Я с ними обсудил ситуацию на Донбассе и режим прекращения огня. Только в этом году погибли 30 украинских военных", - сказал президент.
Он сообщил, что 19 апреля состоится встреча политсоветников "четверки". К этому времени стороны подготовят свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.
Также украинский президент похвалил Макрона.
Кроме того, Зеленский поднимал вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО.
В частности, Украина будет предлагать всем странам ЕС подписать декларации с поддержкой идеи вступления Украины в ЕС. Такую декларацию уже передали Макрону.
В частности, Украина будет предлагать всем странам ЕС подписать декларации с поддержкой идеи вступления Украины в ЕС. Такую декларацию уже передали Макрону.
Также Зеленский заявил, что "ощущает поддержку в плане предоставления ПДЧ". "В июне будет саммит НАТО, там и увидим, какие страны поддерживают Украину в предоставлении ей ПДЧ", - сказал он.
Украинский президент также прокомментировал идею встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. "Это очень своевременно. Это помогло бы решить некоторые вопросы. Когда такой диалог идет, пушки молчат... Такой диалог важен, но вопрос Украины лучше обсуждать при нашем участии", - сказал Зеленский.
Украинский президент также прокомментировал идею встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. "Это очень своевременно. Это помогло бы решить некоторые вопросы. Когда такой диалог идет, пушки молчат... Такой диалог важен, но вопрос Украины лучше обсуждать при нашем участии", - сказал Зеленский.
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