Зеленский рассказал, что означает для Украины День памяти и примирения

12:06 08 Май Киев, Украина

Сегодня, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Telegram-канале, для чего наша страна отмечает День памяти и примирения. Как выразился президент, это нужно всем гражданам страны для того, чтобы полнее понимать и хранить общую для всех историю.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский. "Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - добавил президент.

Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

"И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!", - заключил президент.

Как сообщалось, полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая. По данным правоохранителей, наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы.