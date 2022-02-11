Зеленский призвал ООН бороться с фейковыми новостями

Офис президента обнародовал часть дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которых Владимир Зеленский настаивал на создании международного офиса по противодействию дезинформации и фейкам.
По его словам, дезинформация и фейковые новости сегодня могут влиять на мировые рынки, биржи и избирательный процесс.
"Украина, как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – сказал Зеленский.
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