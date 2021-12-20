Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

400;">Президент Зеленский посоветовал Беларуси не отступать от общепризнанных демократических ценностей. Он считает, что силой невозможно решить возникшую в стране проблему.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов, которые начались в Беларуси в день президентских выборов, дал совет "соседям".
Беларуси важно в своих действиях максимально придерживаться общепризнанных демократических стандартов цивилизованного мира.
Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский, отреагировав на протесты по всей территории соседней республики.
Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела
При этом, Зеленский уверен, что эту проблему не решить силой, поэтому призывает "наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия".
Президент Украины уверен, что только широкий диалог позволит жителям страны выйти из этой невероятно трудной кризисной ситуации и глубоко обсудить дальнейшие действия, а также новые форматы взаимодействия в обществе.
Также Владимир Зеленский заявил о желании помочь белорусам, ведь он и Украина в общем "крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями".
Протесты в Беларуси: автозак наехал на митингующего (Видео)
Напомним, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.
Власть тут же отреагировала на протесты и пустила в ход силовиков, которые начали разгонять митинги.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии