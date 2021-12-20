Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

400;">Президент Зеленский посоветовал Беларуси не отступать от общепризнанных демократических ценностей. Он считает, что силой невозможно решить возникшую в стране проблему.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов, которые начались в Беларуси в день президентских выборов, дал совет "соседям".

Беларуси важно в своих действиях максимально придерживаться общепризнанных демократических стандартов цивилизованного мира.

Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский, отреагировав на протесты по всей территории соседней республики.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они стараются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

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При этом, Зеленский уверен, что эту проблему не решить силой, поэтому призывает "наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия".

Президент Украины уверен, что только широкий диалог позволит жителям страны выйти из этой невероятно трудной кризисной ситуации и глубоко обсудить дальнейшие действия, а также новые форматы взаимодействия в обществе.

Также Владимир Зеленский заявил о желании помочь белорусам, ведь он и Украина в общем "крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями".

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Напомним, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Власть тут же отреагировала на протесты и пустила в ход силовиков, которые начали разгонять митинги.