Зеленский примет участие в испытаниях Javelin

11:05 23 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 23 сентября на полигоне "Широкий Лан" в учениях отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" впервые в Украине будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin

В испытаниях Javelin примет участие президент Украины Владимир Зеленский.





Учения проходят в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020". Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.



Будет задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии Украины. Впервые будет применен ПТРК FGM- 148 Javelin.



FGM-148 Javelin (англ. «Дротик») - переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип «выстрелил-забыл» - оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.





Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.



Принят на вооружение армии США в 1996 году. С 30 апреля 2018 г. первые комплекты поступили в Украину.