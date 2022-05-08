Зеленский поздравил Украину с Днем Вооруженных сил

В Украине празднуют День Вооруженных сил. Праздник 6 декабря официально появился в календарях украинцев еще в 1993 году. В этот день был принят закон Украины "О вооруженных силах Украины". Своё поздравления украинским воинам опубликовал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что это праздник мужественных воинов, которые ежедневно выполняют опасную работу — стоя с оружием в руках они обеспечивают мир и безопасность украинских граждан. В частности, десятки тысяч воинов продолжают выполнять сложные задачи в зоне ООС, сдерживая российского агрессора.
Зеленский выразил благодарность военнослужащим за их отвагу, мужество, героизм и добросовестное выполнение своих задач. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов, несокрушимости духа и новых побед.
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