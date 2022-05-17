Зеленский поторопил строительство отделений экстренной медпомощи

08:01 15 декабря Киев, Украина

Под председательством президента Украины состоялось селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19 в Украине, во время которого министр развития общин и территорий Алексей Чернышов доложил о состоянии строительства отделений экстренной медицинской помощи.

Офиса Президента. Об этом сообщает пресс-служба

"Уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи. До конца текущего года там будут принимать современное оборудование", - сообщил Чернышов.

В свою очередь глава государства поручил ускорить достройку приемных отделений экстренной медицинской помощи.

«Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже, чем было запланировано, и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо максимально ускориться. Эти отделения – не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей», –Владимир Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тысяч коек, более 35 тысяч из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тысяч коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмина в понедельник правительство решило выделить на Фонд борьбы с коронавирусом еще 6 млрд грн.