Зеленский поторопил строительство отделений экстренной медпомощи

Под председательством президента Украины состоялось селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19 в Украине, во время которого министр развития общин и территорий Алексей Чернышов доложил о состоянии строительства отделений экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В свою очередь глава государства поручил ускорить достройку приемных отделений экстренной медицинской помощи.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тысяч коек, более 35 тысяч из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тысяч коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.
Напомним, на внеочередном заседании Кабмина в понедельник правительство решило выделить на Фонд борьбы с коронавирусом еще 6 млрд грн.
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