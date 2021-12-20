Зеленский пообещал защищать права татарского населения в Крыму

Сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что татарскому населению в Крыму законом будет установлен статус коренного народа Крымского полуострова.
Зеленский отметил, что с началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стали еще более актуальными.
По его словам, для Киева важно делать всё для восстановления прав крымских татар как коренного украинского народа.
Как сообщалось, ранее 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову, которая имеет гражданство США, российские силовики задержали на контрольном пункте Чаплинка.
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