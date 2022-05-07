Зеленский пообещал: в декабре локдауна не будет

11:08 05 декабря Киев, Украина

В своем видеообращении к народу Украины президент Владимир Зеленский рассказал "о главных победах недели" и заявил, что, по крайней мере в декабре объявления локдауна не будет.

"Я верю и надеюсь, что на сегодня он нам не нужен. Мы взвесили все за и против…, получили заверения Минздрава относительно контроля ситуации в больницах, и я рекомендовал премьер-министру Украины не объявлять локдаун в декабре", - сказал Зеленский.

По его словам, карантин выходного дня оказался эффективным – количество заболевших коронавирусом в стране уменьшилось.

"Медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она выдержит", - заверил президент.

Он добавил, что правительство дает возможность работать бизнесу и "не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев года". Также глава государства пообещал украинцам "не портить праздники".

"Будет ли он (локдаун, - ред.) в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисуют", - подчеркнул Зеленский, добавив, что нардепы проголосовали за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии. "Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - уверил Зеленский.

Президент также призвал украинцев носить правильно защитные маски и при малейших симптомах заболевания оставаться дома.

Напомним, что Зеленский уточнил, кто из ФОПов не получит 8 тысяч. Предприниматели получат компенсацию, если их вид деятельности не подпадает под карантин, работают более трех месяцев и не имеют больших задолженностей по налогам.

Добавим также, что, по мнению главы МИД Украины, локдаун не повлияет на поездки за границу.