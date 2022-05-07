Зеленский пообещал: в декабре локдауна не будет

В своем видеообращении к народу Украины президент Владимир Зеленский рассказал "о главных победах недели" и заявил, что, по крайней мере в декабре объявления локдауна не будет.
По его словам, карантин выходного дня оказался эффективным – количество заболевших коронавирусом в стране уменьшилось.
Он добавил, что правительство дает возможность работать бизнесу и "не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев года". Также глава государства пообещал украинцам "не портить праздники".
Президент также призвал украинцев носить правильно защитные маски и при малейших симптомах заболевания оставаться дома.
Напомним, что Зеленский уточнил, кто из ФОПов не получит 8 тысяч. Предприниматели получат компенсацию, если их вид деятельности не подпадает под карантин, работают более трех месяцев и не имеют больших задолженностей по налогам.
Добавим также, что, по мнению главы МИД Украины, локдаун не повлияет на поездки за границу.
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