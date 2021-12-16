Зеленский подписал закон о создании БЭБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет единственным органом госвласти, который будет заниматься борьбой с экономическими преступлениями.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.
Об этом сообщает сайт президента, 22 марта.
Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
В Офисе президента подчеркнули, что БЭБ - единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.
Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
В Офисе президента подчеркнули, что БЭБ - единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.
К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
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