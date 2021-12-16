Зеленский подписал закон о создании БЭБ

14:58 22 Март Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Об этом сообщает сайт президента, 22 марта.



Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.



В Офисе президента подчеркнули, что БЭБ - единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.



После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.





Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят: