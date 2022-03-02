Зеленский подписал в Великобритании Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли

06:14 08 Октябрь Киев, Украина

Министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сферах.

В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли.

Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе.