Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

10:29 14 декабря Киев, Украина

14 декабря 1986 года, благодаря мужественным и героическим действиям ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, завершилось строительство защитного саркофага над разрушенным энергоблоком.

Украина и весь мир сегодня низко кланяются участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Это сотни тысяч храбрых людей, которые ценой собственной жизни и здоровья, приняли судьбоносное вызов, чтобы защитить не только Украину, но и весь мир.



Сегодня наш долг - помнить о подвиге участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они являются примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма.

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориальному кургану «Героям Чернобыля» в Киеве.

Вместе с Главой государства в церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.