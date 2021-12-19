Зеленский отменил указ Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого

10:10 27 Март Киев, Украина

Стало известно, что сегодня, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене принятых беглым президентом Януковичем указов. Речь идет об указе от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

"Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают выполнять свои полномочия, создающие угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина", - говорится в указе, подписанном Зеленским.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса". А 26 февраля президент повторно отстранил главу КСУ еще на месяц.

В свою очередь КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности. Тем не менее, в здание суда его не пускают. Позже в КСУ заявили, что Тупицкий продолжает работать, хоть и дистанционно.