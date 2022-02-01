Зеленский: "Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет"

В интервью австрийской газете Wiener Zeitung Владимир Зеленский заявил, что для него главными приоритетами являются окончание войны с Россией и возвращение украинских территорий.
"Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", — отметил Зеленский.
Но он объяснил, что воплотить такие обещания — не просто.
"Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо ", — цитирует Wiener Zeitung Зеленского.
Президент Украины подчеркнул, что на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса существует гуманитарная катастрофа и немало людей болеют коронавирусом.
"Но люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", — отметил Зеленский.
"Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцам. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьмах вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", — резюмировал президент Украины.
"Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", — отметил Зеленский.
Но он объяснил, что воплотить такие обещания — не просто.
"Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо ", — цитирует Wiener Zeitung Зеленского.
Президент Украины подчеркнул, что на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса существует гуманитарная катастрофа и немало людей болеют коронавирусом.
"Но люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", — отметил Зеленский.
"Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцам. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьмах вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", — резюмировал президент Украины.
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