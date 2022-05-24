Зеленский объяснил, зачем строят дороги за COVID-ный бюджет

14:41 20 декабря Киев, Украина

Как часто за буквой закона теряют из вида дух закона. Сколько обвинений прозвучало в адрес президента и правительства из-за «нецелевого» использования средств, заложенных на борьбу с коронавирусом. А было ли это нарушением? Подробный ответ президента опубликовала сегодня, 20 декабря, пресс-служб ОП.

Президент Владимир Зеленский считает строительство дорог одним из важнейших аспектов спасения жизней во время эпидемии COVID-19.

По словам Зеленского, несмотря на неоднократные обвинения и критику за постройку дорог, больные наконец-то могут получить своевременную и действительно быструю медицинскую помощь. Кроме того, он добавляет, что качественные дороги помогли спасти жизни и в других ситуациях - например, при лесных пожарах на Луганщине.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы. Особое внимание президент выделил теме наладки сообщения с временно неподконтрольными Украине территориями Луганской и Донецкой области, а также Крымским полуостровом.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открыли КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ ", - подытожил Зеленский.

Напомним, что в Украине резко выросла стоимость ремонта дорог. Стоимость основных материалов для дорожного строительства в 2020 году практически не изменилась.

Также сообщалось, что Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог. Теперь Украина находится на 126-ой позиции в мире. В Укравтодоре говорят, что это показывают положительную оценку шагов страны в развитии дорожной инфраструктуры.