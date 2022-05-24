Зеленский объяснил, зачем строят дороги за COVID-ный бюджет

Как часто за буквой закона теряют из вида дух закона. Сколько обвинений прозвучало в адрес президента и правительства из-за «нецелевого» использования средств, заложенных на борьбу с коронавирусом. А было ли это нарушением? Подробный ответ президента опубликовала сегодня, 20 декабря, пресс-служб ОП.
Президент Владимир Зеленский считает строительство дорог одним из важнейших аспектов спасения жизней во время эпидемии COVID-19.
По словам Зеленского, несмотря на неоднократные обвинения и критику за постройку дорог, больные наконец-то могут получить своевременную и действительно быструю медицинскую помощь. Кроме того, он добавляет, что качественные дороги помогли спасти жизни и в других ситуациях - например, при лесных пожарах на Луганщине.
Президент отметил, что у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы. Особое внимание президент выделил теме наладки сообщения с временно неподконтрольными Украине территориями Луганской и Донецкой области, а также Крымским полуостровом.
Напомним, что в Украине резко выросла стоимость ремонта дорог. Стоимость основных материалов для дорожного строительства в 2020 году практически не изменилась.
Также сообщалось, что Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог. Теперь Украина находится на 126-ой позиции в мире. В Укравтодоре говорят, что это показывают положительную оценку шагов страны в развитии дорожной инфраструктуры.
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