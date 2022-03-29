Зеленский обсудил с главой Красного Креста ситуацию на Донбассе

07:31 04 ноября Киев, Украина

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером, в ходе которой были затронуты важные вопросы относительно ситуации на Донбассе

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил руководителя МККК за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

«Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии», – отметил Президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Петера Маурера за постоянную гуманитарную помощь, которую предоставляет Украине Красный Крест. Особенно важной для нашего государства она оказалась после начала пандемии COVID-19, заявил Президент Украины.

«Спасибо за помощь. Она очень ощутима и важна как для украинцев на контролируемой части, так и на временно оккупированной территории. Благодарю за гуманитарную помощь», – подчеркнул он.

Отдельно Глава государства отметил помощь МККК в работе предприятия «Вода Донбасса», которое обеспечивает питьевой водой украинцев по обе стороны линии разграничения.



Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил, что Украина является самой важной в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире.



Он подчеркнул важность своего визита на Донбасс, в частности на оккупированную часть. Ведь это позволит увидеть реальную ситуацию в регионе.

«Хочу сделать акцент на приверженности продолжению нашей деятельности в Украине и помощи гражданскому населению», – заверил глава МККК.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.



Владимир Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле «всех на всех». Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет.



Были также положительно оценены действия украинской стороны по обустройству удобных пунктов для пересечения контактной линии. В частности, восстановление разводного моста в Станице Луганской, обустройство КПВВ и планы открыть новые, такие же комфортные КПВВ в Счастье и Золотом.



Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина – одна из наиболее заминированных территорий мира, и это будет оказывать влияние в течение многих лет. Это также является причиной того, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности.



Владимир Зеленский сообщил, что подготовку к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсудили в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.



Также глава МККК поприветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации оказания помощи в этом процессе.