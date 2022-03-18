Зеленский обратился в ООН за помощью в обеспечении Донбасса водой

Украинское правительство обеспокоено возникшими на Донбассе перебоями с водой. С этой проблемой Президент обратился за помощью к ООН. По информации из офиса президента, во время беседы с координатором ООН в Украине Оснат Лубрани Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Организация Объединенных Наций может помочь украинским властям с финансированием проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.
Он напомнил, что предприятие Вода Донбасса обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и временно неподконтрольный.
Зеленский подчеркнул, что речь идет как о реконструкции существующего водопровода, так и о строительстве новой сети.
Кроме того, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги, отметил президент. Так, в Луганской области ремонтируется 343 км дорог, что на 300% больше, чем в сумме за десять лет, заявил президент.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Раде 20 октября заявил, что для реинтеграции Донбасса готовится пакет законопроектов. Он отметил, что меры по реинтеграции будут также предусматривать амнистию, однако, призвал не бояться ее.
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