Зеленский о темпах диджитализации: больше никаких бумажек

15:40 05 Октябрь Киев, Украина

В 2021 ни одно госучреждение не будет требовать от украинцев документы в бумажном виде. О темпах диджитализации рассказал Владимир Зеленский во время саммита "Дія".



"От меня такой небольшой спойлер. 2021 станет началом вхождения страны в режим paperless, то есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, ни одно государственное учреждение не сможет требовать никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных услуг", — рассказал Зеленский.