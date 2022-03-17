Зеленский об обеспечении больниц кислородом

571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом доложили представители правительства на сегодняшнем селекторном совещании.
Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донетчине. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци». Министерство здравоохранения рассматривает эти койко-места для использования в ургентных ситуациях.
Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донетчине. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци». Министерство здравоохранения рассматривает эти койко-места для использования в ургентных ситуациях.
Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц.
Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.
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