Зеленский об обеспечении больниц кислородом

19:05 19 октября Киев, Украина

571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с коронавирусной инфекцией COVID-19

Об этом доложили представители правительства на сегодняшнем селекторном совещании.



Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донетчине. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци». Министерство здравоохранения рассматривает эти койко-места для использования в ургентных ситуациях.

«Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом», – сказал Глава государства.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц.



Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.