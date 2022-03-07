Зеленский намерен запустить модернизацию промышленности

18:06 07 Июнь Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность , для этого понадобится не менее 10 лет.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в понедельник, 7 июня.

"Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет", - сказал президент.

Также он анонсировал принятие парламентом решений, которые предусматривают введение "зеленых" налогов для промышленности.

"Парламент должен принять сложный закон, который предусматривает много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там есть очень важный налог - на выбросы, на углекислый газ", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине плохая экологическая ситуация из-за того, что предприятия не перешли на европейские нормы выбросов.