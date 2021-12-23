Зеленский на законодательном уровне приравнял е-паспорт к бумажному

Президент подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус № 1368-ІХ. Закон вступит в силу 23 августа текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Законопроект был принят Верховной Радой 30 марта 2021 года.
Так, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Законопроект был принят Верховной Радой 30 марта 2021 года.
Так, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Е-паспортами могут пользоваться только те украинцы, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
Отмечается, что на сегодняшний день электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) пользуются около пяти миллионов граждан - через мобильное приложение портала госуслуг Дія.
Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.
Отмечается, что на сегодняшний день электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) пользуются около пяти миллионов граждан - через мобильное приложение портала госуслуг Дія.
Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.
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