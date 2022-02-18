Зеленский на Донбассе провел совещание по вопросам работы ТКГ

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, вчера, 26 сентября, в ходе своей рабочей поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский посетил отдельные подразделения и вручил награды бойцам. Затем, в КПВВ Майорское президент провел расширенное совещание с представителями министерств, ведомств, членов ТКГ и ОБСЕ, на котором рассмотрели вопросы работы Трехсторонней контактной группы.
Указано, что в совещании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, замглавы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ, а также представители СММ ОБСЕ.
Зеленский заявил, что на Донбассе наблюдается "минимизация потерь".
Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Едрино Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.
Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.
Был также обсужден вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.
Для ускорения переговорного процесса и достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу и делает все для сохранения диалога с Россией.
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