Зеленский может встретиться с Путиным - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины заявил о возможности встречи двух политических лидеров – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что встреча состоится лишь в том случае, если ее главной темой станет обсуждение оккупации Крыма и Донбасса.

Место встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент не обсуждается. Идут переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.

"Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. Однако, добавил министр, если украинская сторона увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации будет приложено максимум усилий.

Комментируя возможность встречи Зеленского с представителями "ДНР" и "ЛНР", Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".