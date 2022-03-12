Зеленский может встретиться с Путиным - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины заявил о возможности встречи двух политических лидеров – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что встреча состоится лишь в том случае, если ее главной темой станет обсуждение оккупации Крыма и Донбасса.
Место встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент не обсуждается. Идут переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.
Глава МИД отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. Однако, добавил министр, если украинская сторона увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации будет приложено максимум усилий.
Комментируя возможность встречи Зеленского с представителями "ДНР" и "ЛНР", Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".
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