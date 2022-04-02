Зеленский: карантин выходного дня поможет сдержать Covid-19

16:21 09 ноября Киев, Украина

В Украине на несколько недель вводится карантин выходного дня, это поможет избежать жесткого локдауна и увеличения количества больных Covid-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 ноября.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом, мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек", - отметил Зеленский.

Президент уверен, что увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект.

"Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - подчеркнул глава государства.

Отмечается, что чиновники планируют обеспечить около 100 тысяч дополнительных коек. Кроме того, на совещании президенту доложили, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" начали прием ургентных больных без Covid-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это добавило около пяти тысяч коек.



По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за минувшую неделю пациентов с коронавирусом начали принимать еще 10 больниц. Количество коек для таких пациентов было увеличено на 4400 мест.



Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что по сейчас происходит закупка кислородных концентратов и лицензирование компаний, которые производят медицинский кислород. Дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.



Зеленский также поинтересовался работой горячей линии по коронавирусу, запущенной Минздравом Украины. Степанов сообщил, что 53% обратившихся, имели вопросы о семейных врачей. В основном они касались невозможности связаться со своим семейным врачом, того, что человек не имеет семейного врача, невозможности отправить мобильную бригаду. Глава Минздрава заверил, что все обращения тщательно отрабатываются.



Как сообщалось ранее, в Украине планируют ввести "карантин выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.