Зеленский инициировал срочное заседание Совета нацбезопасности

Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», – заявил Президент.

Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и поданы Главой государства в Верховную Раду как неотложные.