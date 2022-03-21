Зеленский инициировал срочное заседание Совета нацбезопасности

Скандальное решение КСУ, которое отменило ряд полномочий НАПК и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, несет угрозу для национальной безопасности страны, в связи с этим президент созвал срочное заседание СНБО.
«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо.
Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и поданы Главой государства в Верховную Раду как неотложные.
Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», – заявил Президент.
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