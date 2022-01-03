Зеленский и Эрдоган обсудили содружество Украины и Турции

10:57 23 Август Киев, Украина

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели деловые переговоры по телефону. Президент Украины и Президент Турецкой Республики обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами. Об этом предоставила информацию пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября", – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, Эрдоган поздравил Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости, а также установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы об этом упомянули. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины. За это время у нас не было боевых потерь, ни один военный не был ранен в результате боевых действий", – сказал президент.

Также, как сообщила пресс-служба президента, было положительно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Главы государств затронули также темы коронавируса и согласовали, что он не должен повлиять на развитие двусторонних отношений.

"Собеседники обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым", – сообщила пресс-служба президента.

Также в разговоре был затронут вопрос крымских татар. В частности, Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание их прав и интересов, а также за содействие освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.