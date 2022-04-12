Зеленский и директор-распорядитель МВФ провели телефонный разговор

08:59 18 ноября Киев, Украина

Президент Украины во время телефонного разговора с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, отметил, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, также стороны обсудили эпидемическую ситуацию в мире и экономическую неопределенность, вызванную пандемией.

«Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Помимо прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

«На сегодняшний день все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», – констатировал Президент.

Он отметил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

«Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов», – подчеркнул Глава государства.

Глава государства отметил, что сегодня как никогда у нас сконцентрированная общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы при участии международных экспертов для разработки комплексных законопроектов относительно судебной реформы.



Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

«У наших команд есть прочное доверие, они тесно работают, чтобы как можно скорее завершить переговоры и принять миссию МВФ», – сказал он.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сделала акцент на том, что работа Премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь ощутимого прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.