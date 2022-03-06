Зеленский готовил шашлык для журналистов по случаю их профессионального праздника

13:55 06 Июнь Киев, Украина

На официальном сайте президента появились фотографии, на которых отображена встреча Владимира Зеленского с представителями СМИ в неформальной обстановке. Пикник на природе был организован президентом по случаю их профессионального праздника журналистов. На неформальной встрече президент готовил шашлык.

На фото, которые появились в Instagram и в Twitter, президент запечатлен у мангала, раздающим шашлыки, а также в окружении сотрудников СМИ.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский в Instagram.

В Twitter медиа-сотрудников он назвал "острыми, оперативными, с усиленным чувством справедливости, которые мечтают и хотят перемен".

В Украине журналисты свой профессиональный праздник отмечают 6 июня.

До этого Зеленский поздравил шведов с Национальным днем. Он пожелал Швеции процветания.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Киев с Днем города. сообщил, что слышит "сердцебиение" столицы и сегодня хочет сказать просто: "Люблю тебя, старичок!".