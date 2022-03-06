Зеленский готовил шашлык для журналистов по случаю их профессионального праздника

На официальном сайте президента появились фотографии, на которых отображена встреча Владимира Зеленского с представителями СМИ в неформальной обстановке. Пикник на природе был организован президентом по случаю их профессионального праздника журналистов. На неформальной встрече президент готовил шашлык.
На фото, которые появились в Instagram и в Twitter, президент запечатлен у мангала, раздающим шашлыки, а также в окружении сотрудников СМИ.
В Twitter медиа-сотрудников он назвал "острыми, оперативными, с усиленным чувством справедливости, которые мечтают и хотят перемен".
В Украине журналисты свой профессиональный праздник отмечают 6 июня.
До этого Зеленский поздравил шведов с Национальным днем. Он пожелал Швеции процветания.
Ранее Владимир Зеленский поздравил Киев с Днем города. сообщил, что слышит "сердцебиение" столицы и сегодня хочет сказать просто: "Люблю тебя, старичок!".
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