Зеленский дал поручение спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью

16:57 31 Май Киев, Украина

В Украине ситуация с COVID-19 улучшается, все области сейчас пребывают в «желтой» зоне, Зеленский поручил дать прогноз на осень.

Об этом сообщает сайт президента по итогам селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.



Как отметил Премьер-министр Денис



Из 74 675 коек, предусмотренных для больных Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль , все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года – как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных, которых на сегодняшний день – 110 876 человек.Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом , занято 14 451, то есть 19%. Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты вакцинации. В субботу были привиты девять тысяч человек и более 6100 – в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», – сообщил Главе государства руководитель правительства.

Владимир Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Президента о планах по вакцинации населения.



Также на совещании отметили, что во исполнение указа Главы государства 30 мая в Индию была направлена гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.