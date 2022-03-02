Зеленский дал поручение спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью

В Украине ситуация с COVID-19 улучшается, все области сейчас пребывают в «желтой» зоне, Зеленский поручил дать прогноз на осень.
Об этом сообщает сайт президента по итогам селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.
Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года – как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных, которых на сегодняшний день – 110 876 человек.
Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).
Владимир Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Президента о планах по вакцинации населения.
Также на совещании отметили, что во исполнение указа Главы государства 30 мая в Индию была направлена гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Президента о планах по вакцинации населения.
Также на совещании отметили, что во исполнение указа Главы государства 30 мая в Индию была направлена гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.
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