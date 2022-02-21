Зеленский: Бабий Яр - это черная страница истории украинского и еврейского народов

15:29 29 Сентябрь Киев, Украина

С момента ужасной трагедии в Бабьем Яру прошло 79 лет, эта история под Киевом - должна напоминать людям, к чему могут привести расизм и нетерпимость.

Зеленский отметил, что есть слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Ими он назвал слова объявлений, которые развешивали в Киеве гитлеровские оккупанты.

"В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941, в 8.00 с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом", – сказал президент.

По его словам, 29 сентября вписано в общее прошлое украинского и еврейского народов черной страницей.

"Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории ни одной национальности ни в одном уголке мира не появлялись подобные объявления. Никогда снова!", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Бабий Яр – это напоминание человечеству о том, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.