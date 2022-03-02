Зеленский анонсировал создание президентского университета

Глава государства подписал указ о создании единственного в своем роде и первого в Украине президентского университета. Обучение в этом высшем учебном заведении будет бесплатным, а педагогический состав - самого высокого уровня.
О новом учебном заведении он рассказал в ходе форума Украина 30 в понедельник, 31 мая.
В университете будут обучать специалистов по: информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологий, аэрокосмических и биотехнологий.
По словам Зеленского, в университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.
Также президент рассказал, что в рамках проекта "Большая стройка" было построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их до 200.
Президент рассказал о планах обеспечить школы в сельской местности высокоскоростным интернетом и комфортными школьными автобусами.
Кроме того, власти намерены возродить профессионально-техническое образование, строить общежития для студентов, современные аудитории, спортивные площадки, бассейны, столовые, лаборатории.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель правительства - повысить минимальную зарплату педагогов до средней по стране.
"В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата по стране, минимальный базис для учителей", - сказал он.
По словам Зеленского, в университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.
Также президент рассказал, что в рамках проекта "Большая стройка" было построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их до 200.
Президент рассказал о планах обеспечить школы в сельской местности высокоскоростным интернетом и комфортными школьными автобусами.
Кроме того, власти намерены возродить профессионально-техническое образование, строить общежития для студентов, современные аудитории, спортивные площадки, бассейны, столовые, лаборатории.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель правительства - повысить минимальную зарплату педагогов до средней по стране.
"В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата по стране, минимальный базис для учителей", - сказал он.
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