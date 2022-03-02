Зеленский анонсировал создание президентского университета

11:50 31 Май Киев, Украина

Глава государства подписал указ о создании единственного в своем роде и первого в Украине президентского университета. Обучение в этом высшем учебном заведении будет бесплатным, а педагогический состав - самого высокого уровня.

О новом учебном заведении он рассказал в ходе форума Украина 30 в понедельник, 31 мая.

"В Украине будет создан президентский университет . Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего", - сказал Зеленский

В университете будут обучать специалистов по: информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологий, аэрокосмических и биотехнологий.



По словам Зеленского, в университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.



Также президент рассказал, что в рамках проекта "Большая стройка" было построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их до 200.



Президент рассказал о планах обеспечить школы в сельской местности высокоскоростным интернетом и комфортными школьными автобусами.



Кроме того, власти намерены возродить профессионально-техническое образование, строить общежития для студентов, современные аудитории, спортивные площадки, бассейны, столовые, лаборатории.



В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель правительства - повысить минимальную зарплату педагогов до средней по стране.



"В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата по стране, минимальный базис для учителей", - сказал он.