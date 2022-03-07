"Зелёная страна": президент анонсировал новый экопроект

15:20 07 Июнь Киев, Украина

В Украине дан старт проекту "Зеленая страна", цель которого – за десять лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров, а за три года посадить 1 млрд деревьев.

Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология».

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 миллион гектаров", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для реализации этой цели в ближайшие три года планируют высадить в Украине 1 миллиард деревьев.



Также Президент отметил, что в Украине вся необработанная древесина реализуется через электронные аукционы, доходы государственных лесхозов увеличились на 1 млрд гривен за 1 квартал этого года.