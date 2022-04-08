Здоровая нация должна стать национальной идеей - Президент

16:24 10 ноября Киев, Украина

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, которая сложилась во всем мире, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы «Здоровая нация».

Программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавируса. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента.



По словам Главы государства, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимающихся спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

«Когда человек заболеевает COVID-19 , врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применения антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека», - отметил Владимир Зеленский.

Поэтому, по мнению Президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.



В связи с этим было предложено создать программу «Здоровая нация», в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о «Корзине здоровья» - перечень витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепление иммунитета и тому подобное.

«Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации», - отметил Владимир Зеленский.

Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул Глава государства.



Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

«Ковид нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация. Это сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сегодня проблема ковид, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Поэтому сегодня, в это время, люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, они могли бы дать надежду, рассказать конкретные рекомендации », - отметил руководитель Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы «Здоровая нация». Представители Офиса Президента и Кабинета Министров в ближайшее время разработают план внедрения программы в жизнь.