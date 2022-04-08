Здоровая нация должна стать национальной идеей - Президент

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, которая сложилась во всем мире, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы «Здоровая нация».
Программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавируса. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента.
По словам Главы государства, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимающихся спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.
Поэтому, по мнению Президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.
В связи с этим было предложено создать программу «Здоровая нация», в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о «Корзине здоровья» - перечень витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепление иммунитета и тому подобное.
В связи с этим было предложено создать программу «Здоровая нация», в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о «Корзине здоровья» - перечень витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепление иммунитета и тому подобное.
Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул Глава государства.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы «Здоровая нация». Представители Офиса Президента и Кабинета Министров в ближайшее время разработают план внедрения программы в жизнь.
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