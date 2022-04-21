Завтра стартуют переговоры ТКГ по Донбассу - что обсудят

На 24-25 ноября запланирован очередной этап заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, стороны обсудят "План действий" и вопрос разблокирования КПВВ.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Сообщается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:
- политической ("План совместных шагов"),
- гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),
- по безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),
- экономической (выплата пенсий, социальной помощи).
А уже 25 ноября, как указано, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
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