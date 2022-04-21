Завтра стартуют переговоры ТКГ по Донбассу - что обсудят

18:05 23 ноября Киев, Украина

На 24-25 ноября запланирован очередной этап заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, стороны обсудят "План действий" и вопрос разблокирования КПВВ.
 
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Завтра начнутся очередные двухдневные заседания ТКГ в формате видеоконференций", - отмечают в пресс-службе.
Сообщается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:
  • политической ("План совместных шагов"),
  • гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),
  • по безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),
  • экономической (выплата пенсий, социальной помощи).
А уже 25 ноября, как указано, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
"Украинская сторона в ТКГ напоминает, что для решения до конца года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающих судьбу граждан Украины (открытие КПВВ, выплата социальной помощи и пенсии, возвращение удерживаемых лиц, взаимно), готова работать в режиме 24/7 и на прошлой неделе внесла соответствующее предложение", - говорится в сообщении пресс-службы.