Завтра стартуют переговоры ТКГ по Донбассу - что обсудят

18:05 23 ноября Киев, Украина

На 24-25 ноября запланирован очередной этап заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе , стороны обсудят "План действий" и вопрос разблокирования КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Завтра начнутся очередные двухдневные заседания ТКГ в формате видеоконференций", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:

политической ("План совместных шагов"),

гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),

по безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),

экономической (выплата пенсий, социальной помощи).

А уже 25 ноября, как указано, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.