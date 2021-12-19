Заседание по вопросу Тупицкого отложили на неопределенный срок

17:15 17 Март Киев, Украина

Кризис высшего суда продолжается. Отстраненный президентом глава КСУ не появляется в суде, но и не прекращает работать на своем месте. Как стало известно, причиной очередного переноса специального заседания Конституционного суда стала повестка дня, по которой не смогли договориться. Об этом в среду, 17 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

На заседании должны были рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности главы КСУ Александра Тупицкого и его заместителя Сергея Головатого.

"Судьи ничего не решили. Не смогли утвердить повестку дня», - сказал собеседник агентства.

Новой даты заседания пока нет.

В то же время, Интерфакс-Украина сообщает, что спецзаседание сорвано из-за недопуска Тупицкого работниками Управления госохраны.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса". А 26 февраля президент повторно отстранил главу КСУ еще на месяц.

В свою очередь КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности. Тем не менее, в здание суда его не пускают. Позже в КСУ заявили, что Тупицкий продолжает работать, хоть и дистанционно.