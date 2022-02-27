Зарегистрировано 2393 заявления о нарушениях избирательного процесса

15:11 04 Октябрь Киев, Украина

Подготовка к выборам – это хлопотное дело не только для кандидатов и их команд. Добавилось работы и сотрудникам правоохранительных органов. Из-за нечистоплотной борьбы кандидатов, повсеместно нарушается законодательство, регламентирующее предвыборные мероприятия. Так, по данным Нацполиции, следователи полиции Украины за минувшие сутки начали расследование восьми уголовных производств, связанных с нарушениями в ходе предвыборной кампании.

За сутки в полицию поступило 116 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской области - 19, в Днепропетровской и Киевской - по 14, в Донецкой - 11, в Киеве - 9, в Черновицкой области - 7.

Всего с начала предвыборной кампании 5 сентября в Нацполиции зарегистрировано 2393 заявления и сообщения о нарушениях избирательного процесса.

Начато расследование 190 уголовных дел, в том числе 101 по нарушениям избирательного законодательства и 85 по нарушениям избирательного процесса. Составлено 395 административных протоколов по правонарушениям, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 29 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил о 123 уголовных производствах, открытых его подчиненными по фактам нарушения избирательного процесса. Из них пятая часть касается возможных фактов подкупа.