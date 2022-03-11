Запуск «Северного потока-2» увеличит цены в Украине

Стоимость газа в платежках украинцев может вырасти из-за «Северного потока-2». Это будет напрямую связано с остановкой транзита через нашу страну. Однако это не останавливает немецкого канцлера. Для того, чтобы урегулировать вопрос блокировки Ангелина Меркель встретится с Джо Байденом. Канцлер Германии хочет урегулировать вопрос с президентом США и отговорить его блокировать запуск газопровода.

В течение этого года газопровод может полноценно заработать. Украине это грозит большими убытками.

Мощности нашей газотранспортной системы сейчас уже используют наполовину, а ее содержание - удовольствие недешевое. Поэтому даже если Россия будет придерживаться контракта и еще два года гонять газ через нашу ГТС - Украина будет выходить разве что в ноль. А если транзита не будет вообще - то убытки составят до трех миллиардов долларов в год. И почувствует это каждый житель страны - из-за больших цен в платежках.

"В платежке есть цена газа как товара и транспортировки - 1,5 - 1,8 грн. Из этих 1,8 грн 10 копеек - это транспортировка по магистральным газопроводам. Мы через 3-4 года придем к ситуации, когда эти 10 копеек могут превратиться в гривну. Подорожание газа влечет за собой большие цены на все товары. Но у России может не выйти обойти Украину ", - сказал член Экономического клуба Олег Пендзин.

Именно из-за санкций США строительство газопровода растянулось на пять лет вместо трех запланированных Россией. Компании, которые прокладывали трубы морским дном, еще при Трампе сворачивали работы. И при Байдене Госдеп называет российский газопровод угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины.

Подробно о работе газопровода Джо Байден и Ангела Меркель будут говорить на отдельной встрече. Переговоры пройдут в Вашингтоне 15 июля.