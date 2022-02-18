Запрет на полеты в ЕС и новые санкции для Беларуси

Лидер стран-членов ЕС, из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания основателя NEXTA Протасевича, приняли решение запретить белорусским компаниям полеты в Евросоюз, а также выразили намерение ввести новые персональные и экономические санкции против режима Лукашенко.
Об этом говорится на сайте Европейского Совета и сообщает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также, лидеры стран ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.
Лидеры стран ЕС также осудили задержания Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, призвав немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.
Кроме того, лидеры ЕС выразили намерение "как можно скорее" ввести новые персональные и экономические санкции против режима Лукашенко и одновременно продолжить поддержку гражданского общества Беларуси.
Также, лидеры стран ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.
Лидеры стран ЕС также осудили задержания Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, призвав немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.
Кроме того, лидеры ЕС выразили намерение "как можно скорее" ввести новые персональные и экономические санкции против режима Лукашенко и одновременно продолжить поддержку гражданского общества Беларуси.
По ее словам, белорусские власти неправомерно использовали службы авиационной навигации, чтобы взять под контроль гражданский европейский самолет.
Она указала, что задержанный журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Белорусские власти прямо ответственны за его здоровье, как и за здоровье его спутницы, Софии Сапеги. По словам президента Еврокомиссии, у лидеров ЕС «очень консолидированная» позиция по этому вопросу.
В то же время Урсула фон дер Ляйен подчеркнула готовность ЕС продолжать поддержку гражданского общества Беларуси и выделить на эти цели более 3 миллиарда евро, когда страна вернется к демократии.
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