Запрет на полеты в ЕС и новые санкции для Беларуси

08:45 25 Май Киев, Украина

Лидер стран-членов ЕС, из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания основателя NEXTA Протасевича, приняли решение запретить белорусским компаниям полеты в Евросоюз, а также выразили намерение ввести новые персональные и экономические санкции против режима Лукашенко.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета и сообщает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Также, лидеры стран ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.



Лидеры стран ЕС также осудили задержания Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, призвав немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.



Кроме того, лидеры ЕС выразили намерение "как можно скорее" ввести новые персональные и экономические санкции против режима Лукашенко и одновременно продолжить поддержку гражданского общества Беларуси.

«Первой темой было похищение белорусскими властями рейса Ryanair. Европейский совет был един в выводе: это атака на демократию, свободу высказываний, это атака на европейский суверенитет. Столь возмутительное поведение требует мощного ответа. Европейский Союз решил, что будут введены дополнительные санкции против лиц, причастных к этому захвату. Данные меры также будут распространяться на бизнес и на экономические учреждения, финансирующие этот режим», - рассказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, белорусские власти неправомерно использовали службы авиационной навигации, чтобы взять под контроль гражданский европейский самолет.

«Безопасность рейсов через воздушное пространство Беларуси не может в дальнейшем вызвать доверие. Совет ЕС примет меры, предусматривающие запрет полетов над воздушным пространством Евросоюза и доступ к аэропортам на его территории для белорусских самолетов», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она указала, что задержанный журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Белорусские власти прямо ответственны за его здоровье, как и за здоровье его спутницы, Софии Сапеги. По словам президента Еврокомиссии, у лидеров ЕС «очень консолидированная» позиция по этому вопросу.



В то же время Урсула фон дер Ляйен подчеркнула готовность ЕС продолжать поддержку гражданского общества Беларуси и выделить на эти цели более 3 миллиарда евро, когда страна вернется к демократии.