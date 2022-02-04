Заложники Непала и коронавируса: украинские туристы не могут покинуть Индию

Непал закрыл границы и перекрыл авиасообщения с миром до конца мая. В связи с этим более 100 украинских туристов остались в стране и не могут покинуть ее, они обратились за помощью в украинское посольство.
Об этом сообщил украинский турист, находящийся в Непале.
Он добавил, что ситуацию осложняет тот факт, что в Катманду пока высокие показатели заболеваемости, поэтому в больницах могут быть проблемы со свободными местами.
В МИД ответили, что 45 человек сейчас размещены в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные до сих пор находятся в горах. У четырех украинцев обнаружили коронавирус - их состояние удовлетворительное. Больным оказывают всю необходимую помощь.
В МИД уверяют, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо с помощью представителей туристических компаний. Кроме того, в Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а для их родственников работает горячая линия МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность вылета эвакуационными рейсами других стран.
В частности, по информации МИД, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines: "Держим это дело на контроле".
В МИД ответили, что 45 человек сейчас размещены в гостиницах Катманду и обеспечены всем необходимым. Остальные до сих пор находятся в горах. У четырех украинцев обнаружили коронавирус - их состояние удовлетворительное. Больным оказывают всю необходимую помощь.
В МИД уверяют, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо с помощью представителей туристических компаний. Кроме того, в Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а для их родственников работает горячая линия МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность вылета эвакуационными рейсами других стран.
В частности, по информации МИД, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines: "Держим это дело на контроле".
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