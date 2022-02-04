Заложники Непала и коронавируса: украинские туристы не могут покинуть Индию



Об этом сообщил украинский турист, находящийся в Непале.

"Мы отправили о себе все данные на электронный адрес, который предоставил посол, но в ответ слышим только: "По состоянию на сегодня информация об эвакуационных рейсах других стран отсутствует". В то же время на сайте международного аэропорта имени Трибхувана видно, что другие правительства пытаются договориться с крупными перевозчиками, например Qatar Airways, об эвакуации своих граждан", - сказал нам украинец.