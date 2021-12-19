Закрытое совещание в Офисе Президента по ситуации на Донбассе

Вчера в прямом эфире вечерней программы Савика Шустера секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл некоторые подробности прошедшего накануне закрытого совещания, о котором не сообщал Офис президента. Это совещание у президента Владимира Зеленского касалось обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.
По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
Также Данилов рассказал, что каждый день в шесть утра Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей.
При этом он добавил, что СНБО постоянно отслеживает ситуацию на границе с Россией и в зоне проведения ООС.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений.
Также, состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена в связи с обострением на Донбассе.
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