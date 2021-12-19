Закрытое совещание в Офисе Президента по ситуации на Донбассе

09:55 03 Апрель Киев, Украина

Вчера в прямом эфире вечерней программы Савика Шустера секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл некоторые подробности прошедшего накануне закрытого совещания, о котором не сообщал Офис президента. Это совещание у президента Владимира Зеленского касалось обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.

По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

"Вчера было большое совещание у президента. На нем присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", - сказал он. Секретарь СНБО заверил, что в каждой области есть построенная система сопротивления против нападения извне. Однако, как они действуют - "это секретная информация".

Также Данилов рассказал, что каждый день в шесть утра Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей.

При этом он добавил, что СНБО постоянно отслеживает ситуацию на границе с Россией и в зоне проведения ООС.

"Мы каждый день мониторим ситуацию. Ситуация находится под полным контролем", - заверил чиновник.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений.

Также, состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена в связи с обострением на Донбассе.