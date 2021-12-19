Законопроект о переходе на летнее время отправили на доработку

14:52 19 Март Киев, Украина

238 народных депутатов не поддержали законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201).



За проголосовали 212 нардепов, решение не принято. Законопроект отправили на доработку.



В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".



Ранее нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина останется на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня.