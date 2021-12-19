Законопроект о переходе на летнее время отправили на доработку

14:52 19 Март Киев, Украина

238 народных депутатов не поддержали законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201).

За проголосовали 212 нардепов, решение не принято. Законопроект отправили на доработку.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина останется на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня.
"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.