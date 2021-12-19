Захват заложника в Полтаве: все что известно к данному часу

Новости Полтавщины: Террорист, захвативший в заложники офицера полиции, выдвинул главное условие к правоохранительным органам. Он требует не сажать его в тюрьму за совершенное правонарушение, по факту совершения которого его и пытались задержать.С целью избежать ареста он угрожая полицейскому гранатой и заставил его сесть в автомобиль. Сейчас они направляются в сторону Киева по проселочным дорогам пригорода Полтавы.
Дважды судимый террорист, с помощью гранаты, похитивший и удерживающий офицера полиции, - Скрипник Роман Николаевич 1988 года рождения - проходил лечение в психиатрической больнице.
Подробности происшествия сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
Злоумышленник взял в заложники, начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Это опытный сотрудник, который служит в органах почти 25 лет.
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