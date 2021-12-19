Захват заложника в Полтаве: все что известно к данному часу

14:13 23 Июль Киев, Украина

Новости Полтавщины: Террорист, захвативший в заложники офицера полиции, выдвинул главное условие к правоохранительным органам. Он требует не сажать его в тюрьму за совершенное правонарушение, по факту совершения которого его и пытались задержать.С целью избежать ареста он угрожая полицейскому гранатой и заставил его сесть в автомобиль. Сейчас они направляются в сторону Киева по проселочным дорогам пригорода Полтавы.

Дважды судимый террорист, с помощью гранаты, похитивший и удерживающий офицера полиции, - Скрипник Роман Николаевич 1988 года рождения - проходил лечение в психиатрической больнице.

Подробности происшествия сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Что известно о заложнике

Злоумышленник взял в заложники, начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Это опытный сотрудник, который служит в органах почти 25 лет.

Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в Кременчуге, имеет высшее юридическое образование, в частности, закончил Киевскую национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист).

Кроме двух судимостей - за кражу и наркотики, Скрипник неоднократно привлекался за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В марте 2017 года Киевский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство врачей о принудительной госпитализации Скрипника в психиатрическую больницу, поскольку ему был установлен диагноз: «Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим».